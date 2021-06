“Samsung Schroeft Productie Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 Flink Op”

Naar verwachting zal Samsung in augustus de opvouwbare Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 introduceren. Volgens Jon Prosser van Front Page Tech heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant grote verwachtingen en heeft Samsung in aanloop van de introductie de productie opgeschroefd.

Samsung zou zo’n 50.000 tot 70.000 stuks per dag maken. In totaal zullen ongeveer zeven miljoen exemplaren worden geproduceerd. Dit is een stuk meer dan de de Z Fold 2 en Z Flip van vorig jaar. Toen produceerde Samsung volgens Prosser ongeveer twee miljoen exemplaren. Samsung heeft dus hoge verwachtingen voor de nieuwe opvouwbare smartphones.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Samsung dit jaar veel hogere verwachtingen heeft, maar mogelijk brengt Samsung de toestellen met een lager prijskaartje op de markt zodat de fabrikant een grotere groep klanten kan bereiken. De andere optie is dat Samsung de toestellen zoveel beter maakt dat consumenten de zeer hoge adviesprijs dit keer wel willen betalen.

via [hardware.info]