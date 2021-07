OnePlus Past Updatebeleid Aan

OnePlus heeft via zijn forum bekendgemaakt dat het bedrijf zijn updatebeleid aanpast. Gebruikers van een aantal toestellen kunnen nu wat langer updates verwachten. Het aanpassen van het updatebeleid zou onder andere te danken zijn aan de samenwerking met Oppo.

In het forumbericht schrijft OnePlus dat OxygenOS inmiddels zes jaar oud is en dat het bedrijf aanzienlijk is gegroeid. OnePlus verkoopt niet alleen meer smartphones, maar het bedrijf heeft dankzij de nauwere samenwerking met OPPO ook meer middelen voor het uitrollen van updates. OnePlus beschikt nu namelijk over de kennis en het team van ontwikkelaars van OPPO. Dit moet zorgen voor een stabielere en snellere uitrol van updates. Dat is ook wel nodig, want OnePlus doet het de laatste tijd niet goed op dit gebied.

OnePlus en OPPO hebben een plan bedankt om hun kennis met elkaar te delen en optimaal te benutten. OnePlus laat weten te beschikken over een groter team van ontwikkelaars, geavanceerde R&D-middelen en een efficiënter ontwikkelingsproces. OxygenOS zal nu verder worden gebouwd op een stabieler en sterker platform.

Er zijn wijzigingen doorgevoerd aan het updatebeleid van een aantal toestellen. De OnePlus 8-serie en de OnePlus 9-serie krijgen nu drie jaar lang Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. De OnePlus Nord en OnePlus Nord CE krijgen twee jaar Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. De OnePlus Nord N10 en N100 moeten het doen met één grote update en drie jaar beveiligingsupdates. Dezelfde regels zullen waarschijnlijk van toepassing zijn bij de opvolgers van deze smartphones.

via [AW]