“Scherm Van Samsung Galaxy Watch 6 Is Groter En Scherper”

Er zijn nieuwe details opgedoken over Samsung’s volgende smartwatch. Volgens een bekende bron krijgt de Samsung Galaxy Watch 6 een groter scherm met een hogere resolutie dan zijn voorganger.

Dit claimt de doorgaans goedgeïnformeerde bron Ice Universe. Volgens de bron krijgt de Galaxy Watch 6 een 1,47-inch scherm. De huidige Galaxy Watch 5 is verkrijgbaar met een 1,19-inch of een 1,36-inch scherm. Het is niet duidelijk wat het grotere scherm betekent voor de grootte van het horloge. We hopen natuurlijk dat het formaat van 40mm en 44mm gelijk blijft en de smartwatch simpelweg veel dunnere schermranden krijgt. Ook is de kans redelijk groot dat Samsung de Galaxy Watch 6 opnieuw in twee formaten op de markt brengt.

De resolutie van het scherm van de huidige Galaxy Watch 5 is 396 bij 396 pixels voor het 40mm-model en 450 bij 450 pixels voor het 44mm model. Volgens de bron schaalt Samsung de resolutie van het 1,47-inch scherm van de Galaxy Watch 6 mee. Hierdoor verwachten we dat de Galaxy Watch 6 een schermresolutie heeft van 486 bij 486 pixels.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Galaxy Watch 6 ook een grotere accu en een fysieke draaibare ring waarmee je de smartwatch kunt bedienen. De officiële introductie zal waarschijnlijk in augustus plaatsvinden. We moet dus nog even geduld hebben.

via [androidplanet]