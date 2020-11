Zes Jaar Oude Galaxy S6 (Edge) Ontvangt Software-update

De Galaxy S6 en Galaxy S7 zijn inmiddels vijf en zes jaar oud, maar Samsung is de smartphones nog niet vergeten. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk een update uitgerold naar beide smartphones.

De Samsung Galaxy S6 en Galaxy S6 Edge uit 2015 krijgen een nieuwe software-update. Deze update brengt geen nieuwe functies met zich mee en installeert ook geen nieuwe beveiligingspatch. Wel laat Samsung weten dat met deze patch de beveiliging wordt verbeterd. De patch is 86MB groot en is nu ook in Nederland en België te downloaden.

Samsung rolde onlangs ook al een update uit naar de Galaxy S7 en de S7 Edge. Deze patch installeert de beveiligingspatch van september 2020 en komt nu ook bij Nederlandse en Belgische gebruikers binnen.

via [androidplanet]