“Verkoop Samsung Galaxy S21-serie Valt Tegen”

De verkoop van Samsung’s nieuwste vlaggenschip-serie, de Galaxy S21, valt volgens Business Post tegen. De verkoopcijfers van de Galaxy S21 lopen volgens de bron achter op die van de Galaxy S20 en S10.

Volgens Business Post valt de verkoop van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra, die begin dit jaar op de markt verschenen, tegen. De Galaxy S21 zou in de eerste zes maanden minder zijn verkocht dan de Galaxy S20 en de Galaxy S10 in dezelfde periode. De bron “Kiwoom Securities” beweert dat de Galaxy S21 ongeveer 20 procent minder verkocht dan de Galaxy S20. Vergeleken met de Galaxy S10 zou het verschil zelfs 47 procent zijn.

Kort na de lancering verkocht de Galaxy S21 juist beter dan zijn voorganger. De interesse in de high-end serie is echter snel afgezakt en vermoedelijk heeft dit te maken met het succes van de Galaxy A-serie. Smartphones zoals de Galaxy A51 en A52 zijn razend populair door de goede prijs/kwaliteit verhouding. Met de Galaxy A52 haal je voor veel minder geld een krachtige smartphone met een degelijke camera in huis, waardoor de stap naar een vlaggenschip-smartphone de extra kosten voor veel mensen niet meer waard is.

De Samsung Galaxy S21 is overigens wel een van de beste smartphones van dit moment, waardoor dit nog steeds een populaire keuze is voor mensen die een echte vlaggenschip zoeken. Daarnaast is de prijs van de smartphone de afgelopen maanden al flink gedaald, wat de smartphone extra aantrekkelijk maakt.

