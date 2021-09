Deze Samsung-smartphones Ontvangen Nu Beveiligingsupdate Van September

Samsung rolt momenteel de beveiligingspatch van september uit naar een groot aantal smartphones van de fabrikant. Onder andere gebruikers van de Galaxy S20– en S21-serie kunnen de update nu downloaden.

Google heeft de beveiligingspatch van september pas gisteren beschikbaar gemaakt voor de Pixel-smartphones, maar Samsung heeft de update nu al klaarstaan voor een een hele lijst smartphones. De update brengt naast beveiligingsverbeteringen verder geen andere aanpassingen met zich mee. Nederlanders en Belgen met een van de onderstaande smartphones kunnen de september-update nu downloaden.

– Samsung Galaxy Note 20

– Samsung Galaxy Note 20 Plus

– Samsung Galaxy S20

– Samsung Galaxy S20 Plus

– Samsung Galaxy S20 Ultra

– Samsung Galaxy S21

– Samsung Galaxy S21 Plus

– Samsung Galaxy S21 Ultra

– Samsung Galaxy Z Flip

– Samsung Galaxy S20 FE 4G

– Samsung Galaxy S20 FE 5G

In het buitenland komt de update ook al binnen op de onderstaande toestellen. De Benelux zal snel volgen.

– Samsung Galaxy S10

– Samsung Galaxy S10 Plus

– Samsung Galaxy S10e

– Samsung Galaxy Z Flip 5G

– Samsung Galaxy Z Flip 3

– Samsung Galaxy Z Fold

– Samsung Galaxy Z Fold 5G

– Samsung Galaxy A8 (2018)

– Samsung Galaxy A52

– Samsung Galaxy A72

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]