Lenovo Introduceert High-end Tablet Tab P12 Pro

Lenovo heeft zojuist een nieuwe high-end tablet aangekondigd. De Lenovo Tab P12 Pro gaat onder andere concurreren met de Galaxy Tab S7-serie van Samsung en de iPads van Apple. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 899 euro.

De nieuwe Android vlaggenschip-tablet van Lenovo beschikt over een 12,6-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, een 16:10 beeldverhouding, een 120Hz verversingssnelheid en HDR10+ ondersteuning. Intern vinden we vier JBL-speakers, een Snapdragon 870-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB LPDDR5 opslagruimte en een 10200 mAh accu. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop, achterop vinden we een 13MP camera en voorop een 8MP selfie-camera.

Handig is de ondersteuning voor Project Unity. Project Unity is te vergelijken met Samsung DeX en Huawei EMUI Desktop. Dankzij deze feature kun je de tablet koppelen aan een pc om de tablet als extra scherm te gebruiken of deze te spiegelen.

Je kunt de Lenovo Tab P12 Pro los kopen of in combinatie met een toetsenbord, een standaard en de Lenovo Precision Pen 3. De tablet is vanaf oktober als WiFi-only en als 5G-model verkrijgbaar voor 899 euro.

