Samsung Galaxy S21 Krijgt In Het Vierde Kwartaal Android 12-update

Samsung Nederland heeft tegenover de website AndroidWorld laten weten dat de Galaxy S21 in het vierde kwartaal van dit jaar in Nederland een Android 12-update ontvangt. Helaas weten we nog niet in welke maand de update zal uitrollen, maar de uitrol zal dus binnen twee en halve maand moeten plaatsvinden.

AndroidWorld heeft aan Samsung Nederland gevraagd wanneer de Galaxy S12-smarthones in Nederland een update naar Android 12 ontvangen. Uit de reactie van Samsung kunnen we opmaken dat gebruikers van deze vlaggenschip-smartphones nog dit jaar Android 12 kunnen downloaden.

We hebben de upgrade voor het vierde kwartaal op de planning staan. Samsung zet zich in om Galaxy-gebruikers de best mogelijke mobiele ervaringen te bieden met de ondersteuning van drie generaties Android-besturingssysteem-upgrades (OS) op geselecteerde Galaxy-apparaten.

Samsung is in september al begonnen met het bètaprogramma voor One UI 4.0, maar een releasedatum van de stabiele versie hebben we nog niet. De release zal grotendeels afhangen van eventuele problemen die nog opduiken tijdens de bèta-periode. Samsung rolde Android 11 en Android 10 in de voorgaande jaren in december uit naar de Galaxy S-serie, waardoor de kans groot is dat Android 12 ook in december in Nederland zal worden uitgerold.