Samsung Galaxy S10 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Oktober

Samsung heeft in Nederland een nieuwe update klaarstaan voor de smartphones in de Galaxy S10-serie. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in Android dicht.

Nadat de patch van oktober eerder al uitrolde naar de vlaggenschip-smartphones van Samsung, zijn nu de drie smartphones in de Galaxy S10-serie aan de beurt. De update voor de Galaxy S10, Galaxy S10+ en de Galaxy S10e is ongeveer 160MB groot en rolt geleidelijk uit. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

Bovenop de beveiligingspatch van Google heeft Samsung zelf ook nog wat beveiligingsverbeteringen toegevoegd. Mogelijk heeft Samsung ook nog wat stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd, maar de update brengt verder geen nieuwe functies met zich mee.

via [droidapp]