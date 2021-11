Google Pixel 3 (XL) Ontvangt Zijn Laatste Update

Gebruikers van de Google Pixel 3 en Pixel 3 XL ontvangen binnenkort waarschijnlijk hun laatste update. In de lijst met updates die Google in november en december wil uitrollen naar de Pixel-smartphones komen deze namen namelijk niet meer voor. In het eerste kwartaal van 2022 zal Google nog één update uitrollen die alle bekende bugs zal verhelpen.

Google bracht de Pixel 3 (XL) in 2018 op de markt en beloofde de smartphone drie jaar lang van updates te voorzien. Deze periode is in oktober ten einde gekomen, waardoor Google zijn belofte is nagekomen. Volgens Google krijgt de smartphone echter nog één update. Deze staat gepland in het eerste kwartaal van 2022. Waarschijnlijk worden in deze update voornamelijk nog wat bugs opgelost. Na deze update komt er echt een einde aan de software-ondersteuning.

In het onderstaande updateschema kun je zien hoe lang de Pixel-smartphones nog updates ontvangen. De Pixel 6 (Pro) staat niet in dit overzicht, maar deze smartphone krijgt minimaal tot oktober 2026 beveiligingsupdates.

via [AW]