Uitrol Android 12 Voor De OnePlus 9 (Pro) Gestaakt

OnePlus begon een aantal dagen geleden met de uitrol van Android 12 voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. OnePlus heeft deze OxygenOS 12-update nu echter alweer stopgezet vanwege uiteenlopende technische problemen. De fabrikant belooft “zo snel mogelijk” een verbeterde versie van OxygenOS 12 uit te rollen.

Kort nadat de eerste gebruikers de OxygenOS 12-update konden downloaden doken op het internet vele klachten op over uiteenlopende technische problemen. Mensen klagen over vertragingen, volume-knoppen die niet meer in alle situaties werken, een sneller warm wordende smartphone, functies die zijn verdwenen en nog veel meer. Ook zijn veel mensen niet te spreken over de overname van veel visuele eigenschappen van Oppo’s ColorOS-schil.

OnePlus heeft gereageerd op de vele klachten en heeft tegenover Android Police de volgende reactie gegeven. “We zijn op de hoogte van de problemen die de OxygenOS 12-update veroorzaakt en ons softwareteam werkt aan een oplossing. We staken de release van deze software-update en brengen zo snel mogelijk een nieuwe versie uit.“

via [tweakers]