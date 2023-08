Nothing Phone 2 Ontvangt Nothing OS 2.0.2a-update Met Camera-verbeteringen

Nothing heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Nothing Phone 2. De Nothing OS 2.0.2a-update brengt voornamelijk camera-verbeteringen met zich mee, die het mogelijk maken om nog betere foto’s te maken.

De derde software-update voor de Nothing Phone 2 brengt een lange lijst met verbeteringen en aanpassingen met zich mee, zo blijkt uit de changelog. Het gaat voornamelijk om camera-verbeteringen, waaronder een verbeterde kwaliteit van de HDR-modus en Portrait Modus en een betere kwaliteit foto’s die zijn gemaakt in omgevingen met weinig licht. De update brengt geen nieuwe beveiligingspatch met zich mee. Deze blijft dus staan op juli 2023.

De Nothing OS 2.0.2a is 58MB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update bij alle Nothing Phone 2 toestellen is aangekomen.

