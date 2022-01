Eerste Details Van Nokia G21 Opgedoken

De opvolger van de Nokia G20 is opgedoken bij een keuringsinstantie. Hierdoor zijn we meer te weten gekomen over hoe de Nokia G21 er uit komt te zien en over welke specificaties de smartphone beschikt.

De Nokia G21 is opgedoken bij keuringsinstantie FCC en bij een Russische retailer. Foto’s van de FCC tonen de voor en achterkant van de smartphone en bij de Russische retailer worden een aantal specificaties genoemd. De Nokia G21 krijgt een rechthoekige camera-module met drie lenzen en een LED-flitser. De behuizing van de smartphone lijkt te zijn gemaakt van plastic.

De Nokia G21 beschikt volgens de berichten over een 6,5-inch scherm met een HD+ resolutie, een nog onbekende 1,8GHz Octa-Core-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5050 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en twee 2MP lenzen.

De huidige Nokia G20 verscheen in april 2021 in Nederland op de markt. De kans is dus groot dat de Nokia G21 vanaf april 2022 verkrijgbaar zal zijn.

via [droidapp]