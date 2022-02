“Lancering Samsung Galaxy S22 Uitgesteld Vanwege Problemen Met Toeleveringsketen”

Samsung heeft op 9 februari een Galaxy Unpacked-event ingepland, waar de Zuid-Koreaanse fabrikant onder andere de Galaxy S22-serie zal introduceren. Er is nu echter een bericht opgedoken over een mogelijke vertraging van de lancering, waardoor we wat langer geduld moeten hebben voordat de nieuwe vlaggenschip-smartphone in de winkels komt te liggen.

Volgens de bekende tech-lekker Jon Prosser heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant problemen met zijn toeleveringsketen. Hierdoor moeten we tot 25 februari wachten totdat de S22 Ultra beschikbaar is en tot 11 maart voordat de reguliere S22 en S22 Plus op de markt verschijnen. Pre-orders plaatsen is wel direct na de lancering mogelijk.

De exacte reden voor de iets latere lancering weet Prosser niet, maar hij verwacht dat Samsung meer tijd nodig heeft om genoeg exemplaren van de reguliere Galaxy S22 te kunnen produceren. De vertraging kan komen door problemen met de productie van chipsets.

Galaxy S22 – Evan Blass (@evleaks)

Galaxy S22 Plus – Evan Blass (@evleaks)

Galaxy S22 Ultra – Evan Blass (@evleaks)

Samsung zal de Galaxy S22-serie op woensdag 9 februari om 16:00 Nederlandse tijd officieel introduceren. Pas dan kunnen we met zekerheid zeggen wanneer de nieuwe vlaggenschip-smartphones op de markt verschijnen. Na de introductie delen wij alle details met jullie.

via [hardware.info]