Review SanDisk Extreme Portable SSD: Maak Snel en Veilig Back-ups Van Je Smartphone

Smartphones bevatten veel belangrijke en persoonlijke gegevens. Hierdoor kan het voor veel mensen grote gevolgen hebben als ze hun smartphone kwijtraken of wanneer hun smartphone onverwachts breekt. Het maken van back-ups is daarom erg belangrijk en een externe SSD kan hierbij helpen. Daarom kijken wij vandaag naar de SanDisk Extreme Portable SSD.

De SanDisk Extreme Portable SSD is, zoals de naam al doet vermoeden, een compacte externe harde schijf. Op de redactie hebben wij de 1TB uitvoering ontvangen, maar de SSD is ook verkrijgbaar met 500GB, 2TB en zelfs 4TB opslagruimte. In de verpakking vinden we naast de harde schrijf een boekje met wat informatie, een USB-C naar USB-C kabel en een USB-C naar USB-A adapter.

Het inbegrepen kabeltje is lang genoeg wanneer je de SSD aansluit aan je smartphone, maar aan de korte kant als je de SSD voornamelijk gebruikt in combinatie met een computer. Mensen die hun PC onder hun bureau hebben staan kunnen het beste een USB-kabel gebruiken die lang genoeg is om het bureaublad te bereiken, zodat ze niet steeds hoeven te bukken om de SSD aan te sluiten.

Compact, robuust en Snel

De SanDisk Extreme Portable SSD is slechts 10cm lang en 5cm breed. Ook is de SSD met een dikte van slechts 0.89cm niet veel dikker dan een smartphone. De SSD weegt 41 gram. Kortom, de SanDisk Extreme Portable SSD is erg compact en dus ideaal om standaard in je laptoptas mee te dragen. In de rechterbovenhoek zien we een soort “draagring” met oranje afwerking. Hiermee kun je de SSD eenvoudig aan je tas of je broek hangen.

De SSD is ook erg stevig. SanDisk heeft het apparaatje namelijk uitgerust met een aluminium frame met daarover een kunststoffen laag. Deze lichtgewicht materialen zijn ideaal om schokken te absorberen, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken wanneer je de SSD per ongeluk laat vallen. Ook heeft de behuizing een IP55-rating gekregen, wat wil zeggen dat de SSD stof- en spatwaterdicht is. Je kunt de SSD niet in je vijver later vallen, omdat de USB-C aansluiting niet is afgeschermd, maar je hoeft je geen zorgen te maken als je bijvoorbeeld per ongeluk je coffee omstoot. SanDisk heeft zoveel vertrouwen in de kwaliteit van het product, dat het bedrijf maar liefst 5 jaar garantie geeft bij de aanschaf van de Extreme Portable SSD.

De Extreme Portable SSD is niet alleen klein en stevig, maar ook erg snel. De SSD heeft namelijk een leessnelheid van 1050 MBps en een schrijfsnelheid van 1000 MBps. Met deze snelheden is het kopiëren van een 4K-film binnen een minuut voltooid en is het mogelijk om rechtstreeks vanaf de SSD al je werk te doen. Ben jij bijvoorbeeld actief aan het video-editen, iets dat een snelle harde schijf vereist, dan hoef je de bestanden niet eerst naar je computer te verplaatsen. De leessnelheid van de SanDisk Extreme Portable SSD is namelijk snel genoeg om hoge kwaliteit video’s rechtstreeks vanaf de SSD te bewerken.

Wachtwoordbeveiliging en Hardwarematige Encryptie

Om veilig back-ups te kunnen maken moet zowel de hardware als software betrouwbaar zijn. SanDisk heeft daarom niet alleen veel aandacht besteed aan de bouwkwaliteit, maar ook aan softwarefuncties die je bestanden betere bescherming moeten bieden.

Zo heeft SanDisk de SSD voorzien van SecureAccess-software, waarmee je op Windows of Mac een met wachtwoord beveiligde kluis kunt maken om je bestanden te beschermen. SanDisk maakt hiervoor gebruik van een 256-bits AES-hardwareversleuteling. Heb je belangrijke data, zoals werk gerelateerde documenten, belasting papieren of persoonlijke foto’s dan raden wij aan om deze bestanden af te schermen met SanDisk’s wachtwoordbeveiliging.

De meeste mensen zullen de SanDisk Extreme Portable SSD gebruiken voor het maken van back-ups en het opslaan van grote hoeveelheden data, zoals films en vakantiefoto’s. Ben je net terug van vakantie dan wil je je gemaakte foto’s zo snel mogelijk van je smartphone kopiëren naar je SSD. Gelukkig is dit erg eenvoudig. De SSD sluit je aan op de meegeleverde USB-C kabel en de andere kant van de kabel sluit je aan op je mobiel. Op je smartphone ontvang je vervolgens direct een notificatie waarin staat dat er externe opslag is aangesloten. Klik op deze notificatie om de SSD te openen.

Het enige wat je nu hoeft te doen is de filemanager openen om je foto’s te selecteren. Heb je je selectie gemaakt dan kun je kiezen voor “kopiëren” of “verplaatsen”. Selecteer vervolgens een locatie op de SanDisk SSD en je bent klaar. Dankzij de snelle schrijfsnelheid heb je binnen seconden of maximaal enkele minuten een veilige back-up gemaakt van al je vakantiefoto’s. Heb je op je smartphone weinig ruimte over voor het maken van meer foto’s, dan kun je dankzij de SanDisk back-up nu met een gerust hart foto’s van je smartphone verwijderen om meer opslagruimte vrij te maken.

Open de SSD met app naar keuze

Selecteer bestanden om te kopiëren

Alles wat we in deze review hebben besproken is uiteraard niet beperkt tot smartphones. Hetzelfde geldt voor desktops, laptops, tablets, camera’s, beveiligingssystemen etc. Ook is de SanDisk Extreme Portable SSD niet beperkt tot een enkel besturingssysteem. Of je nou Android, iOS, Windows of Mac gebruikt, de SanDisk SSD is een must-have voor iedereen die belangrijke data wil beschermen.

Conclusie

Met de SanDisk Extreme Portable SSD kun je al je media dankzij de snelle schrijfsnelheid en grote capaciteit snel opslaan en het compacte design maakt de SSD ideaal om overal mee naar toe te nemen. De robuuste behuizing en de optie om je bestanden te beschermen met SanDisk’s SecureAccess-encryptie garandeert een veilige plek voor het opslaan van je back-ups. Tegelijkertijd is de Extreme Portable SSD ook nog eens betaalbaar. Zo kost de 1TB uitvoering bij Coolblue momenteel 119 euro.

Voordelen

– compact

– robuust (IP55)

– snel

– 5 jaar garantie

Nadelen

– USB-kabel zal voor sommige mensen te kort zijn

Prijs

– 500GB: 92,99 euro (Coolblue)

– 1GB: 119 euro (Coolblue) – “beste prijs/opslag verhouding”

– 2TB: 269 euro (Coolblue)

– 4TB: 493,95 euro (Coolblue)