Renders Van Motorola Moto E32 Gelekt

Er zijn renders opgedoken van een nog onaangekondigde Motorola-smartphone. Het gaat om de Moto E32, een budget-smartphone met een 6,6-inch scherm en een driedubbele rear-camera.

Motorola is van plan om een nieuwe budget-smartphone uit te brengen in de Moto E-serie. Zowel de voorkant als de achterkant van de Moto E32 is nu te zien op de onderstaande renders. De smartphone krijgt volgens de geruchten een 6,6-inch scherm met nog vrij dikke schermranden. Hierdoor ziet de Moto E32 er niet heel modern uit. De verversingssnelheid zal waarschijnlijk niet hoger zijn dan 90Hz.

Intern zou de Moto E32 beschikken over een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen en een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De behuizing bestaat waarschijnlijk grotendeels uit plastic. Een introductiedatum hebben we nog niet.

via [androidplanet]