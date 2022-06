Honor Introduceert Honor 70-, 70 Pro en 70 Pro+ In China

Honor heeft in thuisland China drie nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de Honor 70, de Honor 70 Pro en de Honor 70 Pro+. De adviesprijzen variëren van omgerekend zo’n 375 euro tot 600 euro. We weten nog niet wanneer de wereldwijde release zal plaatsvinden.

Alle drie de smartphones in de Honor 70-serie hebben een groot scherm met een 120Hz verversingssnelheid en krachtige specificaties, maar de reguliere Honor 70 heeft een minder snelle processor en geen telelens. Zo beschikt de Honor 70 over een 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Qualcomm Snapdragon 778G-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4800mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 54MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een dieptelens.

De Honor 70 Pro beschikt over een 6,78-inch OLED-scherm met een resolutie van 2652 x 1299 pixels, een MediaTek Dimensity 8000-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4500mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 50MP ultragroothoeklens als selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 54MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. De 70 Pro+ is vrijwel gelijk aan de 70 Pro, maar heeft een krachtigere MediaTek Dimensity 9000-processor. Alle drie de smartphones draaien op Android 12 met de Honor Magic UI 6.1-schil.

We weten nog niet wanneer Honor de 70-serie voor de Europese markt zal introduceren en hoeveel de smartphones hier gaan kosten.

via [tweakers]