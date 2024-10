Sony Xperia 1 VI Uitgebracht In Nieuwe Kleur Dieprood

Sony heeft de Sony Xperia 1 VI geïntroduceerd in een nieuwe kleur. De high-end smartphone is nu verkrijgbaar in de kleur rood. De dieprode uitvoering heeft niet alleen een opvallende behuizing, maar beschikt ook over twee keer zoveel opslagruimte.

Sony brengt zijn smartphones doorgaan in een beperkt aantal kleuren op de markt. De Japanse fabrikant kiest voor vrij basic kleuren die de smartphone een professionele uitstraling geven. Zo verscheen de Xperia 1 VI op de markt in de kleuren zwart, zilver en kakigroen. Voor mensen die wat opvallenders zoeken heeft Sony nu echter een vierde kleur toegevoegd. Je kunt nu namelijk kiezen voor de kleur dieprood.

De dieprode uitvoering van de Sony Xperia 1 VI beschikt over 512GB opslagruimte, in plaats van 256GB, en krijgt een adviesprijs mee van 1499 euro. In een persbericht beschrijft Kaoru Murai, Art Director, Sony Corporation de nieuwe kleur als volgt:

Door de combinatie van het gebruik van een effen, meer verzadigde kleur samen met de matte textuur van het glas op de achterkant, die functionele schoonheid nastreeft, hebben we een multi-tonale kleur gecreëerd die er zowel als fel oranje of donkerrood uit kan zien, afhankelijk van het perspectief of de omgeving

Je kunt de rode Sony Xperia 1 VI hier kopen voor 1499 euro.