“Renders En Specificaties Van Motorola Edge 2022 Gelekt”

Een betrouwbare bron heeft renders gedeeld van de Motorola Edge 2022. Naast beelden van de aankomende smartphone worden ook een aantal specificaties genoemd. De Edge 2022 krijgt onder andere een hoge verversingssnelheid en een zeer grote accu.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. Op de beelden zien we de Motorola Edge 2022 van alle kanten. De uitvoering op de renders heeft een donkergrijze behuizing. Het is onduidelijk of Motorola de smartphone ook nog in andere kleuren op de markt brengt.

Aan de voorkant vinden we volgens bronnen een 6,5-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 144Hz verversingssnelheid. De beelden tonen een ronde uitsparing in het scherm voor de 32MP selfie-camera. Intern vinden we een nieuwe MediaTek-processor, met een maximale kloksnelheid van 2,6GHz, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 6000 mAh accu. Het is nog onduidelijk hoe snel de accu kan opladen en of de smartphone op Android 12 of misschien al Android 13 op de markt verschijnt. Zodra we meer details hebben delen wij dat hier met jullie.

