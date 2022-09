Eerste Beelden En Specificaties Van Xiaomi 13 Pro Gelekt

Op het internet is een foto verschenen waarop de Xiaomi 13 Pro te zien zou zijn. Dankzij de foto weten we meer over de specificaties van Xiaomi’s aankomende vlaggenschip-smartphone. Een introductiedatum hebben we nog niet.

De onderstaande foto is geplaatst op de Chinese social media site Weibo en toont volgens de bron een ‘engineering unit’ van de Xiaomi 13 Pro met de codenaam (Nuwa). We zien het scherm van de smartphone, die vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt en een ronde uitsparing heeft voor de selfie-camera. Daarnaast zien we dat de Xiaomi 13 Pro 12GB werkgeheugen heeft met 3GB virtuele werkgeheugen en dat de smartphone draait op Android 13 met de MIUI 14-schil.

Er is nog geen bevestiging over de aanwezige processor, maar de foto toont wel dat de processor een kloksnelheid heeft van 3 GHz. De kans is groot dat het gaat om de Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm. Volgens de geruchten is het scherm 6,7-inch groot, met een 2K-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Het gaat om een AMOLED-scherm. Overige details ontbreken nog, maar we verwachten dat de smartphone onder andere is uitgerust met drie 50MP camera’s en dat de accu ondersteuning heeft voor 100W snelladen.

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar Xiaomi introduceerde de Xiaomi 12-serie in december 2021, waarna de Europese lancering in maart van 2022 plaatsvond. We verwachten een vergelijkbare release-schema voor de Xiaomi 13-serie. We moeten dus nog redelijk lang wachten. Xiaomi zal echter eerst nog de Xiaomi 12T-serie introduceren.

via [androidplanet]