Nokia G20 En Nokia 5.4 Ontvangen Beveiligingsupdate Van September

HMD Global heeft weer twee nieuwe beveiligingsupdates uitgerold. Dit keer gaat het om een update voor de Nokia G20 en de Nokia 5.4. De update installeert de beveiligingspatch van september 2022.

Nadat de Nokia 5.4 vorige week een update naar Android 12 ontving staat nu alweer een nieuwe update klaar om te downloaden. De nieuwe update werkt de beveiligingspatch bij naar die van september 2022. Dit is momenteel de allernieuwste patch die de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakt.

Dezelfde update komt ook binnen op de Nokia G20. Het gaat om een kleine update die naast de nieuwste beveiligingspatch verder geen nieuwe functies of wijzigingen met zich meebrengt. Updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]