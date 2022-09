Deze 11 Samsung-smartphones Ontvangen Dit Jaar Android 13-update

Volgens de laatste berichten is Samsung van plan om een groot aantal smartphones nog dit jaar te voorzien van Android 13. In totaal gaat het om 11 toestellen die de Android 13-update ontvangen in combinatie met de One UI 5.0-schil.

Dit schrijft de doorgaans goedge├»nformeerde website Sammobile. Volgens de bron krijgen de onderstaande 11 smartphones nog voor het einde van dit jaar een One UI 5.0-update. Deze nieuwe versie van Samsung’s Android-schil is gebaseerd op Android 13.

– Galaxy S22

– Galaxy S22+

– Galaxy S22 Ultra

– Galaxy S21

– Galaxy S21+

– Galaxy S21 Ultra

– Galaxy Z Flip 4

– Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Flip 3

– Galaxy Z Fold 3

– Galaxy A53

Er zijn nog een groot aantal andere Samsung-smartphones die kunnen rekenen op een Android 13-update, maar gebruikers van deze toestellen moeten waarschijnlijk nog wachten tot volgend jaar. Dit zijn een aantal van deze toestellen:

– Galaxy S21 FE

– Galaxy S20 FE

– Galaxy Note 20

– Galaxy Note 20 Ultra

– Galaxy A13

– Galaxy A52

– Galaxy A52s

– Galaxy Z Fold 2

– Galaxy Z Flip

– Galaxy XCover 6

– Galaxy XCover 5

– Galaxy M53

– Galaxy M52

– Galaxy Tab S8

– Galaxy Tab S8+

– Galaxy Tab S8 Ultra

– Galaxy Tab A8

– Galaxy Tab S7

– Galaxy Tab S7+

– Galaxy Tab S6

via [droidapp]