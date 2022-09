Renders Tonen Motorola Moto G72 Van Alle Kanten

Motorola komt binnenkort volgens de laatste geruchten alweer met een nieuwe smartphone. Dit keer verwachten we de Moto G72, die nu in verschillende kleuren van alle kanten te zien is op een aantal gelekte renders.

De onderstaande renders zijn via de website PriceBaba gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. Op de renders zien we de voor- en achterkant van de Motorola Moto G72 in de kleuren wit, zwart en groen. De Moto G72 heeft bovenin het scherm een ronde uitsparing voor de selfie-camera en aan de onderkant van het scherm een wat dikkere rand. Achterop beschikt de smartphone over een driedubbele rear-camera.

Volgens de geruchten bestaat de driedubbele rear-camera uit een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Overige specificaties ontbreken nog, maar de officiële introductie zal volgens de bron al binnen een aantal dagen plaatsvinden. Dus lang hoeven we niet te wachten voordat we alle specificaties op een rijtje kunnen zetten.

Of de nieuwe mid-range smartphone ook naar de Benelux komt is nog onduidelijk, maar zijn voorganger (Moto G71) is wel in Nederland verkrijgbaar. De Moto G71 verscheen in maart in de winkels voor 299 euro.

