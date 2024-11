Xiaomi Redmi K80 Pro Krijgt 50MP Hoofdlens en 50MP Telelens

Xiaomi zal morgen 27 november in China de Redmi K80 Pro introduceren, die waarschijnlijk op een later tijdstip onder de Poco-merknaam in Europa op de markt verschijnt. De smartphone beschikt onder andere over een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens.

Xiaomi heeft vlak voor de lancering van de Redmi K80 Pro alvast wat informatie over de smartphone gedeeld. De fabrikant deelt op de Chinese social media site Weibo een afbeelding van de camera-module. Hieruit kunnen we opmaken dat de Redmi K80 Pro beschikt over een ronde camera-module met daarin drie lenzen. Het gaat om een 50MP Sony LYT-800-hoofdsensor, een 50MP telelens met beeldstabilisatie en een 32MP groothoeklens met een kijkhoek van 120 graden.

Ook is de smartphone uitgerust met de krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, een grote 6000 mAh accu en een 2K OLED-scherm met een ultrasone vingerafdrukscanner.

De Xiaomi Redmi K80 Pro zal niet worden aangekondigd voor de Europese markt, maar Xiaomi brengt de Redmi K-smartphones doorgaans op een later tijdstip onder de Poco-merknaam bij ons op de markt. Zo bracht Xiaomi de Redmi K70 en K70 Pro in Europa uit onder de namen POCO F6 en F6 Pro. Een Europese introductiedatum hebben we echter nog niet.

