“Dit Zijn De Specificaties Van De OnePlus 11R”

Er zijn weer nieuwe specificaties uitgelekt van een onaangekondigde smartphone. Dit keer gaat het om de OnePlus 11R, die volgens de bron veel lijkt op zijn voorganger, maar dit keer gebruikmaakt van een krachtige processor van Qualcomm.

De specificaties van de aankomende OnePlus 11R komen volgens de bron grotendeels overeen met die van de OnePlus 10R. Zo krijgt de smartphone volgens de bron een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, 128GB of 256GB opslagruimte, een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 16MP selfie-camera.

Wat wel een upgrade krijgt is de processor. Zo stapt OnePlus bij de 11R over van een Dimensity 8100-MAX-processor naar een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Ook de accu is iets anders. Zo krijgt de OnePlus 11R een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Als laatste kunnen consumenten bij de OnePlus 11R kiezen tussen 8GB en 16GB werkgeheugen.

We weten nog niet wanneer OnePlus de 11R zal introduceren. Ook is het nog onduidelijk of we de smartphone in Europa kunnen verwachten. Voorheen werden OnePlus R-toestellen alleen in India verkocht, dus die kans is niet groot.

