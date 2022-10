“Samsung Galaxy Watch 4 en 5 Krijgen Google Home- en Foto’s-app”

Volgens nieuwe geruchten werkt Google aan een aantal nieuwe apps voor de Wear OS-smartwatches. Samsung zou namelijk van plan zijn om een update uit te rollen die de Google Home-app toevoegt op de Galaxy Watch 4 en de Watch 5. Deze app maakt het mogelijk om slimme apparaten vanaf de pols te bedienen.

Uit screenshots van Mishaal Rahman blijkt dat Google van plan is om de Wear OS-ervaring op smartwatches uit te breiden. Volgens de bron wil Google de Home-app samen met Google Foto’s en Persoonlijke veiligheid uitrollen naar Wear OS-smartwatches. Dit doet het bedrijf mogelijk op 6 oktober tijdens de lancering van de Pixel Watch.

De nieuwe functies maken het onder andere mogelijk om de slimme lampen in huis te bedienen met je smartwatch. Ook andere slimme apparaten, zoals een thermostaat, kun je straks via de smartwatch bedienen.

Verder zal een beperkte integratie van Foto’s aanwezig zijn, die het mogelijk maakt om een foto in te stellen op de achtergrond waarover je verschillende wijzerplaten kunt plaatsen. Gewoon bladeren door je bibliotheek lijkt niet mogelijk.

De laatste toevoeging is Persoonlijke veiligheid. Deze feature komt in eerste instantie alleen naar de Pixel Watch en bevat gezondheidsgegevens die bedoeld zijn voor hulpverleners in geval van nood. Ook kun je snel hulp inschakelen door met een simpel gebaar contact op te nemen met familie of hulpdiensten.

Het is nog niet duidelijk of de nieuwe functies naar alle Wear OS-gebruikers worden uitgerold of alleen naar Wear OS 3-wearables, zoals de Galaxy Watch 4 en Watch 5. Vermoedelijk krijgen we daar tijdens het Made by Google-evenement op 6 oktober meer over te horen.

via [AW]