“Motorola Komt In 2023 Met Twee Opvouwbare Smartphones”

Motorola is een van de weinige fabrikanten die actief is op de markt van vouwbare smartphones. In 2020 introduceerde het bedrijf de Motorola Razr, die een directe concurrent is van de Samsung Galaxy Z Flip-toestellen. Geruchten spreken nu over de komst van niet één maar twee nieuwe Razr-smartphones in 2023.

Motorola heeft eerder zelf al bekendgemaakt dat eind dit jaar een nieuwe Razr-smarphone voor de Europese markt aangekondigd zal worden. Het gaat om de Razr 2022 die eerder al in China is aangekondigd. Volgens tech-lekker Evan Blass is Motorola echter van plan om de Razr-serie in 2023 verder uit te breiden met niet één maar twee nieuwe toestellen. Volgens de bron krijgen deze toestellen intern de codenamen Juno en Venus. De Razr-smarphone die eind dit jaar op de markt verschijnt heeft de codenaam Maven.

Specificaties of andere details over de nieuwe opvouwbare smartphones hebben we nog niet. Hierdoor is het niet duidelijk of het opnieuw gaat om een smartphone met een clamshell design, of dat Motorola van plan is om ook de concurrentie aan te gaan met de Galaxy Z Fold 4. Dit is een smartphone die je als een boek openklapt. Zodra we meer informatie hebben zullen wij dit weer met jullie delen.

via [droidapp]