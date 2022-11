Probeerde je deze week in te loggen in Instagram en kreeg je een melding te zien waarin staat dat jouw account geschorst is, dan ben je niet de enige. Instagram kampt namelijk met een storing die ervoor zorgt dat gebruikers over de hele wereld deze melding te zien krijgen.

Een grote groep Instagram-gebruikers krijgt bij het inloggen een melding te zien waarin staat dat hun account geschorst of geblokkeerd is. Hierdoor krijgen ze geen toegang tot de app. Je hoeft je echter geen zorgen te maken, aangezien het de oorzaak is van een storing. Je account is dus niet echt geblokkeerd of geschorst.

Het probleem komt wereldwijd voor, inclusief Nederland. Instagram heeft aangegeven op de hoogte te zijn van het probleem en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het is niet helemaal duidelijk wanneer Instagram het probleem volledig oplost, maar we verwachten dat we niet lang hoeven te wachten. We moeten dus even geduld hebben voordat we weer foto’s kunnen delen en liken op Instagram.