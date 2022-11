Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e Ontvangen Update Met Camera-verbeteringen En Beveiligingspatch

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de vier jaar oude Galaxy S10-serie. Het gaat om een stabiliteitsupdate die onder andere een nieuwe beveiligingspatch installeert en camera-verbeteringen met zich meebrengt. De update komt binnen op de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e.

De smartphones in de Galaxy S10-serie zijn bijna vier jaar oud, maar Samsung is de smartphones nog niet vergeten. In Nederland en België rolt nu namelijk een update uit die verschillende optimalisaties en verbeteringen met zich meebrengt. Zo installeert de update onder andere de beveiligingspatch van oktober 2022. Deze patch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Ook moeten de Bluetooth-verbinding en de camera-app na het installeren van de update stabieler zijn.

De update is ongeveer 1,1GB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

via [droidapp]