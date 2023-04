Samsung Galaxy A50 En S10-serie Ontvangen Geen Updates Meer

Samsung stopt met het uitrollen van updates naar vier smartphones van de fabrikant. Mensen met een Galaxy A50 en mensen met een smartphone uit de Galaxy S10-serie ontvangen voortaan geen updates meer.

De Galaxy S10-serie, bestaande uit de Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e, verscheen in februari 2019 op de markt. Vier jaar lang heeft Samsung deze smartphones voorzien van software-updates, maar daar komt nu een einde aan. De beloofde vier jaar software-ondersteuning is namelijk verlopen. Voor de Samsung Galaxy S10 Lite, die een paar maanden later op de markt verscheen is dat nog niet het geval. Dit toestel kan dus nog een korte tijd rekenen op beveiligingsupdates.

In februari van 2019 bracht Samsung ook de Galaxy A50 op de markt. Samsung laat weten dat ook dit toestel officieel geen updates meer krijgt.

We kunnen overigens niet met 100% zekerheid zeggen dat de smartphones in de Galaxy S10-serie en de Galaxy A50 nooit meer een update ontvangen, omdat Samsung wel vaker onverwachts nog updates uitrolt naar smartphones waarbij de ondersteuningsperiode al is verlopen. Vaak gaat het in dat geval om updates die kritieke kwetsbaarheden aanpakt.

via [droidapp]