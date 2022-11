“Introductie Samsung Galaxy S23-serie Begin Februari”

Nu het einde van het jaar nadert duiken geruchten over Samsung’s volgende vlaggenschip-smartphone regelmatig op. Volgens de nieuwste berichten zal Samsung de Galaxy S23-serie begin februari introduceren en zijn de smartphones vanaf 17 februari verkrijgbaar.

Doorgaans brengt Samsung zijn nieuwste smartphones voor in de Galaxy S-serie ergens begin van het jaar op de markt. Onlangs dook echter een gerucht op dat sprak over een introductie op 23 december, wat veel eerder is dan normaal. De laatste berichten spreken dit echter tegen. Samsung zou de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra gewoon in de eerste week van februari introduceren. Naar verwachting liggen de smartphones vanaf 17 februari in de winkels.

Samsung zal de Galaxy S23-serie waarschijnlijk wereldwijd uitrusten met een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Ook tonen gelekte renders een iets ander ontwerp van de camera-module. De Galaxy S23 Ultra zal daarnaast mogelijk worden uitgerust met een 200MP hoofdcamera.

via [droidapp]