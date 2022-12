“Renders Tonen Vernieuwd Design Van OnePlus Nord CE 3”

OnePlus werkt aan de opvolger van de Nord CE 2, die nu te zien zou zijn op de onderstaande renders. Het valt op dat de OnePlus Nord CE 3 een nieuw design heeft gekregen met platte zijkanten zoals we dat kennen van de OnePlus X uit 2015 of de iPhones van Apple.

De renders zijn gemaakt door OnLeaks en zijn gebaseerd op een prototype van de OnePlus Nord CE 3. De uiteindelijke Nord CE 3 kan er iets anders uitzien, maar in grote lijnen moeten de renders overeenkomen met het afgeronde product. Het valt direct op dat de randen van de behuizing niet meer zijn afgerond, maar in plaats daarvan nu een veel strakker ontwerp heeft. De behuizing heeft verder een glanzende, zwarte afwerking.

Voorop zien we een 6,7-inch scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een 120Hz verversingssnelheid. De rand aan de onderkant van het scherm is iets groter dan de schermranden aan de boven- en zijkanten. Aan de achterkant vinden we twee ronde camera-modules met daarin in totaal drie lenzen. Eerdere geruchten spraken over een 64MP hoofdlens, terwijl 91Mobiles nu spreekt over een 108MP hoofdlens. Het is nog even afwachten wie gelijk heeft.

Intern vinden we verder een Snapdragon 695-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. De OnePlus Nord CE 3 draait op Android 13. Een releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet, maar de Nord CE 2 verscheen op de markt voor 359 euro.

via [androidplanet]