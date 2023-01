Foto’s Tonen OnePlus 11R Met Alert Slider Voor Indiase Markt

Op het internet zijn foto’s verschenen waarop de OnePlus 11R voor de Indiase markt te zien zou zijn. De foto’s tonen dat de OnePlus 11R net als de we oudere smartphones van de fabrikant weer gewoon een alertslider krijgt. Ook lijkt de smartphone te beschikken over een infrarood sensor.

GadgetGang schrijft dat de OnePlus 11R in een speciale case zit waar de smartphone niet uit te halen is. Toch zijn er wel een aantal details zichtbaar, waaronder de alertslider. Volgens de bron heeft de smartphone een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2772×1240 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een dieptelens.

De toestellen in de OnePlus R-serie verschijnen alleen in India op de markt. Voor de Europese markt werkt de fabrikant aan de OnePlus 11 en OnePlus 11 Pro. Deze smartphones worden waarschijnlijk eind maart officieel aangekondigd.

