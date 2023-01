Zo vind je de goedkoopste telefoon: 4 tips

Het aanbod van telefoons wordt steeds groter. Hierdoor wordt het kiezen van een passende telefoon steeds moeilijker. Elke telefoon is anders qua prijs en specificaties. Maar hoe weet je welke telefoon bij jou past, en nog belangrijker: welke past binnen jouw budget? Om je op weg te helpen, sommen wij de vijf belangrijkste tips voor je op.

Tip 1: Denk na over het besturingssysteem

Allereerst kun je kijken naar het besturingssysteem: Android of iOS. Hier zit namelijk wel prijsverschil in. Een iOS-telefoon is namelijk vaak duurder dan een Android-telefoon. Het verschilt dan natuurlijk wel voor welke Android-telefoon jij kiest. Meerdere telefoonmerken hebben Android zoals Samsung, Oppo en LG, wat betekent dat het aanbod groot is.

Tip 2: Vergelijk abonnementen

Om te kunnen bellen en sms’en met een telefoon heb je een abonnement nodig. Zo kun je een sim only kaartje aanschaffen. Hierbij krijg je alleen een simkaart waarmee je kunt internetten, bellen en sms’en die je maandelijks verbruikt. Om een passend en goedkoop abonnement te vinden is sim only abonnementen vergelijken handig om te doen. Bij een sim only abonnement betaal je niet voor een telefoon: die moet je er nog los bij kopen, of je gebruikt jouw huidige telefoon.

Een andere optie is om een telefoon inclusief abonnement te nemen. De kosten die je dan betaalt zijn de abonnementskosten en de telefoonkosten samen. Dit abonnement heeft vaak een duur van één of twee jaar en betaal je maandelijks af. Met een telefoon abonnement vergelijken vind je snel het beste abonnement voor jou!

Tip 3: Opslag

De hoeveelheid opslag op een telefoon bepaalt hoeveel foto’s, filmpjes en apps je kunt bewaren. Vaak beginnen toestellen met een opslag van 16GB en gaan door tot 512GB. Een gemiddelde gebruiker heeft 32GB tot 64GB opslag nodig. Wanneer je veel foto’s en video’s opslaat, is het verstandig om een telefoon te kopen met een opslag boven de 100GB. Voordat je een telefoon koopt, is het dus goed om na te denken over hoeveel opslag je nodig hebt. Let op, vaak geldt: hoe meer opslag de telefoon, hoe duurder de telefoon.

Tip 4: Oude telefoon verkopen

Wil je graag die ene telefoon die net op de markt is gebracht? Dan moet je hier vaak flink wat geld voor neerleggen, maar wellicht heb je dat niet liggen. Een tip is om jouw oude telefoon in te ruilen of te verkopen. Je kunt bij sommige telefoonwinkels jouw oude telefoon inruilen voor korting. Dat scheelt weer!