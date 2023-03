Samsung Galaxy A52s Ontvangt One UI 5.1-update

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Samsung Galaxy A52s. De update installeert de One UI 5.1-schil die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt. Een week geleden ontving de smartphone ook al een update die de beveiligingspatch van maart installeerde.

Een week na de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch kunnen gebruikers van de Galaxy A52s alweer een nieuwe update downloaden. De One UI 5.1-update brengt een aantal interessante nieuwe functies met zich mee. Zo kun je onder andere foto’s delen met familieleden die een Galaxy-smartphone of tablet gebruiken, dankzij de mogelijkheid om een gezamenlijk fotoalbum aan te maken in de galerij-app. Verder zijn er verbeteringen en extra features toegevoegd aan de widgets, multitasking, de Samsung Internet browser en de camera-app.

Zodra je de update kunt downloaden ontvang je hierover een notificatie. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij alle Galaxy A52s gebruikers is aangekomen, want Samsung rolt updates in fasen uit. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]