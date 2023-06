Motorola Edge 30 Fusion Ontvangt Android 13-update

Motorola is begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Motorola Edge 30 Fusion. Het is pas de vierde smartphone van de fabrikant die deze update ontvangt. De Android 13-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Gebruikers van de Motorola Edge 30 Fusion hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf nu is het mogelijk om de nieuwste versie van Android te downloaden. De Android 13-update rolde eerder al uit naar de Edge 30, de Edge 30 Pro en de Edge 20 Pro. Mensen met de Edge 30 Ultra moeten nog wat langer geduld hebben.

Android 13 brengt onder andere meer privacy-opties en meer beveiligingsopties met zich mee. Ook is het mogelijk om per app in te stellen in welke taal je de app wilt gebruiken. Daarnaast kun je gebruikmaken van een nieuwe muziekspeler in de notificatiebalk en een uitgebreider Material You-design, waarbij je meer kleuren-opties hebt.

De Android 13-update rolt in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]