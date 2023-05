Huawei P60 Pro Vanaf 9 Mei In Nederland Verkrijgbaar

Huawei introduceerde in maart de Huawei P60-serie in thuisland China. De fabrikant heeft nu echter bekendgemaakt dat Huawei tijdens een presentatie op 9 mei dezelfde smartphones ook voor de Europese markt zal introduceren, inclusief Nederland.

Ondanks dat Huawei in Europa vanwege de Amerikaanse sancties lang niet meer zo actief is als een aantal jaren geleden, brengt de fabrikant af en toe toch nog een interessante smartphone op de markt. Zo kunnen we binnenkort de Huawei P60 Pro bestellen in Nederland. Huawei zal deze vlaggenschip-smartphone namelijk op 9 mei introduceren voor de Europese markt.

De Huawei P60-serie is Huawei’s nieuwste high-end smartphone met krachtige specificaties, maar komt met twee grote minpunten. Vanwege de sancties heeft de smartphone namelijk geen toegang tot het 5G-netwerk en ontbreekt de Google Play Store. Applicaties downloaden doe je op een Huawei-smartphone via de Huawei’s eigen AppGallery.

De Huawei P60 Pro beschikt over een 6,67-inch LTPO OLED-scherm met een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4815 mAh accu met ondersteuning voor 88W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 48MP telelens met 3,5x optische zoom en een 13MP groothoeklens.

Na de officiële introductie op 9 mei kun je de Huawei P60 Pro direct bestellen via de webwinkel van Huawei.

via [droidapp]