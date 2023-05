Specificaties En Beelden Van Robuuste Nokia XR21 Uitgelekt

Nokia is van plan om een opvolger van de robuuste Nokia XR20 op de markt te brengen. Via een betrouwbare bron zijn nu zowel specificaties als beelden van deze Nokia XR21 uitgelekt.

De doorgaans goedgeïnformeerde Duitse website WinFuture heeft allerlei details van de Nokia XR21 gedeeld. De smartphone krijgt een stevige behuizing die tegen een stootje kan en waterdicht is. De Nokia XR21 is met een gewicht van 235 gram geen lichtgewicht. Ook zien we op de onderstaande beelden dat de Nokia XR21 behoorlijk dikke schermranden heeft.

Volgens de bron beschikt de Nokia XR21 over een 6,49-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 8MP zoomlens. Ook heeft de smartphone dualSIM-ondersteuning en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Opvallend genoeg draait de Nokia XR21 uit de doos nog op Android 12. Wel zou de smartphone tot 2027 software-ondersteuning hebben.

Het is nog onduidelijk wanneer Nokia de Nokia XR21 zal introduceren en hoeveel de smartphone gaat kosten. Zijn voorganger, de Nokia XR20, kreeg een adviesprijs mee van 499 euro.

via [androidplanet]