Oppo Reno 10 Pro (Plus) Officieel Aangekondigd

Oppo heeft deze week de Reno 10 Pro en de Reno 10 Pro Plus aangekondigd in thuisland China. Het gaat om twee krachtige toestellen met een groot scherm en een moderne uitstraling. Ook kunnen de smartphones zeer snel opladen.

Zowel de Oppo Reno 10 Pro als de Oppo Reno 10 Pro Plus beschikken over een 6,74-inch OLED-scherm met gebogen randen, een 120Hz verversingssnelheid, een maximale helderheid van 1400 nits en een resolutie van 2772 bij 1240 pixels. De Reno 10 Pro maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 8200-processor en de Reno 10 Pro Plus van een krachtigere Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor.

Intern vinden we verder een 4600 mAh accu (Reno 10 Pro) of 4700 mAh accu (Reno 10 Pro Plus) die met 100W kan snelladen. De smartphones beschikken over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De Reno 10 Pro heeft als derde lens een 32MP telelens met 2x optische zoom, terwijl de Reno 10 Pro Plus als derde lens een 64MP telelens met 3x optische zoom heeft. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie.

De smartphones draaien op Android 13 met de ColorOS-schil en ontvangen waarschijnlijk een update naar Android 14 en 15. Ook verwachten we minimaal drie jaar lang beveiligingsupdates. Volgens GizmoChina is Oppo van plan om de Reno 10 Pro (Plus) ergens in de zomer wereldwijd uit te brengen. In China krijgen de smartphones een vanafprijs mee van omgerekend 465 euro (Reno 10 Pro) en 510 euro (Reno 10 Pro Plus). Bij een Europese lancering zullen de prijzen echter een stuk hoger uitvallen.

via [androidplanet]