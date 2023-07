Vermoedelijke Specificaties OnePlus 12 Uitgelekt, Krijgt Grotere Accu

Het zal nog wel even duren voordat de officiële introductie van de OnePlus 12 zal plaatsvinden, maar de eerste specificaties van de vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels uitgelekt. Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 12 onder andere over een veel grotere accu dan zijn voorganger.

De OnePlus 12 verschijnt naar verwachting pas begin volgend jaar in Nederland op de markt, maar de smartphone is nu al opgedoken in het geruchtencircuit. Zo is de OnePlus 12 te zien op renders van OnLeaks en hebben we een groot deel van de specificaties. Zo krijgt de OnePlus 12 net als de OnePlus 11 waarschijnlijk een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Het zou gaan om een LTPO-scherm waarbij de verversingssnelheid zich automatisch aanpast, zodat het scherm niet ververst als dit niet nodig is.

Daarnaast zou de OnePlus 12 beschikken over een 5400 mAh accu. De huidige OnePlus 11 heeft een accu met een capaciteit van “slechts” 5000 mAh. Dit is dus een duidelijke upgrade. De accu zou opnieuw ondersteuning hebben voor 100W snelladen. De OnePlus 12 zou daarnaast ook ondersteuning krijgen voor 50W draadloos laden. Verder verwachten we intern een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 16GB werkgeheugen en minimaal 256GB opslagruimte. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP telelens met 3x optische zoom. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie.

OnePlus zal de OnePlus 12 waarschijnlijk in de december introduceren voor de Chinese markt. Begin 2024 zal de smartphone ook op de Europese markt worden uitgebracht. Uit de doos draait de OnePlus 12 op Android 14 met de OxygenOS-skin. Gebruikers kunnen rekenen op vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

via [androidplanet]