Alle Specificaties Van Samsung Galaxy Watch 6 En 6 Classic Uitgelekt

De introductie van de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) zal op 26 juli plaatsvinden, maar op het internet is nu een volledige datasheet opgedoken met daarin alle specificaties van de Watch 6 en de Watch 6 Classic.

Nadat eerder deze week al een aantal renders van Samsung’s aankomende smartwatch opdoken zijn nu ook de specificaties van de wearables uitgelekt. De onderstaande datasheet is gedeeld door SnoopyTech en bevat vrijwel alle details van de Watch 6 (Classic).

Zo zien we dat Samsung twee uitvoeringen van elk model op de markt brengt. De Galaxy Watch 6 verschijnt op de markt als 40mm- en 44mm-model, terwijl de Watch 6 Classic verkrijgbaar zal zijn met een 43mm of 47mm behuizing. Het scherm op de Watch 6 en Watch 6 Classic is 1,31-inch of 1,47-inch groot, afhankelijk van het gekozen model. De schermen zijn voorzien van een laag saffierglas.

Intern vinden we een Exynos 930-processor, 2GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. Het model met een 1,31-inch scherm heeft een 300mAh accu en het model met een 1,47-inch scherm heeft een 425mAh accu.

via [droidapp]