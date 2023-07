Telegram Telt 800 Miljoen Gebruikers, Maar Maakt Nog Geen Winst

Telegram telt momenteel meer dan 800 miljoen actieve gebruikers en hier komen dagelijks 2.5 miljoen gebruikers bij. Ondanks dit grote aantal gebruikers is de chatapp nog steeds niet winstgevend. Daarom heeft het bedrijf deze week via obligaties 270 miljoen dollar opgehaald.

CEO Pavel Durov heeft aangegeven dat Telegram eerder dit jaar de mijlpaal van 800 miljoen actieve gebruikers heeft bereikt. In juni vorig jaar telde de dienst nog 700 miljoen actieve gebruikers. Ondanks dat de concurrerende app WhatsApp al meer dan 2 miljard gebruikers heeft, behoort Telegram tot één van de grootste chat-apps.

Dat een app razend populair is hoeft echter niet te betekenen dat de app ook winstgevend is. Zo laat Durov weten dat de “enorme groei” van de app ook voor hogere kosten voor opslag en netwerkverkeer zorgt. Hierdoor is Telegram momenteel niet winstgevend. Om de app winstgevend te maken introduceerde Telegram vorig jaar een Premium-abonnement, waarbij gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot meer functies.

De lancering van dit Premium-abonnement heeft een positieve impact op de inkomsten van Telegram, maar zou tijd nodig hebben om Telegram winstgevend te maken. Om de huidige groei in de tussentijd te kunnen bekostigen, zamelde het bedrijf via obligaties deze week 270 miljoen dollar in.

via [tweakers]