Eerste Specificaties Samsung Galaxy A05s Gelekt

Samsung is van plan om een nieuwe budget-smartphone op de markt te brengen onder de naam Samsung Galaxy A05s. De eerste details over deze smartphone zijn inmiddels verschenen op het internet.

De toestellen in de Galaxy A-serie zijn een stuk betaalbaarder dan de vlaggenschip-series van Samsung en leveren doorgaans een goede prijs-kwaliteitverhouding. De introductie van de Galaxy A05s zal mogelijk snel plaatsvinden, want de Galaxy A04s verscheen vorig jaar in augustus op de markt. De eerste details over de Galaxy A05s zijn opgedoken in een benchmarktest.

Volgens de gegevens van deze benchmark krijgt de Samsung Galaxy A05s onder andere een MediaTek Helio G85-processor. Dit is een krachtigere processor dan de Helio P35-processor in de Galaxy A04s. Verder beschikt de smartphone waarschijnlijk over 4GB werkgeheugen, dual-sim ondersteuning en Android 13. Een officiële releasedatum hebben we nog niet, maar de introductie zal waarschijnlijk snel plaatsvinden.

