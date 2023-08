Xiaomi Introduceert Redmi K60 Ultra Met 24GB Werkgeheugen

Xiaomi heeft in thuisland China een nieuwe opvallende smartphone aangekondigd. Het gaat om de Xiaomi Redmi K60 Ultra, die met maar liefst 24GB werkgeheugen verkrijgbaar is. De kans is echter klein dat de smartphone naar Europa komt.

De Xiaomi Redmi K60 Ultra beschikt over een 6,67-inch 144Hz OLED-scherm met een resolutie van 1220 x 2712 pixels en een piekhelderheid van 2600 nits. Intern vinden we een Mediatek Dimensity 9200+ processor, 12GB, 16GB of maar liefst 24GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

Ook maakt de Redmi K60 Ultra gebruik van Xiaomi’s eigen Surge P1 en G1-chips voor energiebeheer en het opladen van de accu. De 5000mAh accu kan met 120W snelladen. Met de meegeleverde oplader is de lege accu in zo’n 19 minuten weer volledig opgeladen.

Xiaomi brengt zijn Redmi K-modellen zelden uit buiten China. Als dit wel het geval is verschijnt de smartphone doorgaans onder een andere naam op de markt. We weten niet of de Xiaomi Redmi K60 Ultra mogelijk onder een andere naam in Europa uitgebracht zal worden. In China is de Redmi K60 Ultra verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen voor een vanafprijs van omgerekend ongeveer 330 euro.

via [tweakers]