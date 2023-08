“Samsung Galaxy S24 Ultra Krijgt 50MP Zoomlens”

Volgens de laatste geruchten zal Samsung de Galaxy S24 Ultra uitrusten met een 50MP zoomlens waarmee je 3x optisch kunt inzoomen. De huidige Galaxy S23 Ultra gebruikt voor de 3x zoom-feature een 10MP telelens.

Volgens de bekende tech-lekker Ice Universe heeft de 50MP zoomlens in de Galaxy S24 Ultra een optisch formaat van 1/2,52″ en pixels van 0,7 micron. Dit is een stuk groter dan de zoomlens in de Galaxy S23 Ultra. Die sensor is 12,5 vierkante millimeter groot. De oppervlakte van de nieuwe telelens is volgens de geruchten dus bijna twee keer zo groot. Het gaat om een sensor die door Samsung zelf is gemaakt.

Voor de 10x zoomlens gebruikt Samsung wel weer opnieuw een 10MP camera. Samsung zal de Galaxy S24-serie pas in januari of februari introduceren. Daarom raden we aan om de geruchten nog even met een korrel zout te nemen, alhoewel Ice Universe wel een goedgeïnformeerde bron is.

