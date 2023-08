Specificaties Van Samsung Galaxy S23 FE Uitgelekt, Officiële Introductie Dichtbij

Samsung werkt volgens de geruchten aan een voordeligere versie van de Galaxy S23 vlaggenschip-smartphone. Samsung zou de smartphone, met de naam Galaxy S23 FE, binnenkort al willen introduceren.

Tech-lekker Yogesh Brar beweert dat Samsung de Galaxy S23 FE in september officieel zal introduceren. Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt, dus het gaat voorlopig nog om geruchten, maar geruchten over de komst van een FE-versie van de Galaxy S23 duiken steeds vaker op. Volgens gelekte renders heeft de Galaxy S23 FE qua design veel weg van de Galaxy A54.

Yoghesh Brar spreekt over de aanwezigheid van een 6,4-inch scherm met een full-hd-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern beschikt de Galaxy S23 FE over een Snapdragon 8 Gen 1 of Exynos 2200-processor, een 4500 mAh accu, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP telelens en een 8MP groothoeklens. De smartphone draait op Android 13 en kan rekenen op vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy S21 FE verscheen in 2022 op de markt voor 749 euro. Vermoedelijk verschijnt de Galaxy S23 FE in een beperkt aantal landen op de markt. Of Nederland en België tot deze landen behoort is nog onduidelijk.

