Apps Op Android 12 En Nieuwer Starten Sneller Op Dankzij Runtime-update

Google is begonnen met het verspreiden van een runtime-update naar smartphones met Android 12 en Android 13. De update moet ervoor zorgen dat applicaties tot 30 procent sneller opstarten.

Google heeft via een blogartikel laten weten dat de gemiddelde opstarttijd van apps dankzij de nieuwe runtime-update is verminderd van ongeveer 1,6 seconde naar ongeveer 1,2 seconde. De runtime-updates zijn alleen beschikbaar voor smartphone die draaien op Android 12 of een nieuwere versie van het besturingssysteem. Ook de Go-edities van Android ontvangen de update.

De nieuwe vorm van updates, die binnenkomen via de Google Play services, maakt het mogelijk om bugfixes sneller te verspreiden. Fabrikant hoeven dankzij deze vorm van updates namelijk niet individueel updates uit te rollen.

via [tweakers]