“Asus Zenfone 10 Is Laatste Smartphone In Deze Serie”

Volgens de laatste geruchten gaat Asus stoppen met de Zenfone-serie. Dit zou betekenen dat de onlangs gelanceerde Zenfone 10 de laatste compacte high-end Asus-smartphone is.

Verschillende Taiwanese bronnen schrijven dat Asus door een reorganisatie gaat, inclusief een reorganiseren van de mobiele divisie. De informatie zou afkomstig zijn van een interne brief, waarin onder andere details staan over het ontslaan van mensen die werken aan Zenfone. Hierdoor onstaat het vermoeden dat de computer fabrikant een einde maakt aan zijn smartphone-serie.

“De persoon die bekend is met de zaak wees erop dat ASUS mobiele telefoons zijn onderverdeeld in ROG en Zenfone series, maar nu wordt de nieuwste Zenfone 10 de laatste generatie van deze serie, en het Zenfone team zal worden samengevoegd in andere afdelingen in de toekomst, of direct in het ROG-team.”

De Zenfone-serie is opgericht in 2014 en bestaat tegenwoordig uit compacte smartphones met high-end specificaties. Aangezien er maar weinig compacte high-end smartphones bestaan was dit de afgelopen jaren een interessante serie om in de gaten te houden. Toch is de Asus-merknaam in combinatie met een redelijk hoog prijskaartje waarschijnlijk niet succesvol genoeg om te blijven bestaan.

Asus heeft zelf echter nog niks bekendgemaakt, dus momenteel gaat het nog om een gerucht.

via [AW]