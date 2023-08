Compacte Sony SRS-XB100 Luidspreker Uitgebracht In Europa

Sony heeft in Europa een nieuwe compacte luidspreker op de markt gebracht. De Sony SRS-XB100 is een krachtige compacte speaker met een accuduur van 16 uur en een adviesprijs van 65 euro.

Deze maand is in Europa een nieuwe draagbare Sony-speaker uitgebracht. De Sony SRS-XB100 is verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk zwart, wit, groen en oranje. De SRS-XB100 biedt een krachtig, helder geluid in een draagbare behuizing en is ideaal om overal samen met je vrienden naar muziek te luisteren. De speaker bevat een passieve radiator voor een krachtig geluid en een excentrisch diafragma voor helder geluid, zelfs bij hoge volumes.

Dankzij de IP67-classificatie is de speaker stof- en waterbestendig. De accuduur van 16 uur is voldoende om de hele dag te kunnen genieten van muziek. Dankzij de ingebouwde microfoon kun je de speaker ook gebruiken om handsfree te bellen. Sony laat verder weten dat de speaker gedeeltelijk bestaat uit gerecycled plastic voor de behuizing en de draagband. Ook bevat de behuizing geen kunststoffen. Op deze manier hoopt Sony de impact op het milieu te beperken.