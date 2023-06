Compacte High-end Asus Zenfone 10 Officieel Aangekondigd

Asus heeft deze week zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Asus Zenfone 10 is een compacte smartphone met high-end specificaties, die een adviesprijs meekrijgt van 799 euro.

Al maanden spreken we over de opvolger van de Asus Zenfone 9 en deze week heeft Asus de smartphone officieel aangekondigd. De Asus Zenfone 10 beschikt over een 5,9-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400×1080 pixels, een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30W bekabeld laden en 15W draadloos laden.

De Zenfone 10 beschikt in totaal over drie camera’s. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 32MP selfie-camera en achterop beschikt de smartphone over een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens. Een telelens ontbreekt helaas. De behuizing heeft een IP68-certificering gekregen en in deze behuizing vinden we nog gewoon een traditionele 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Asus Zenfone 10 is per direct in de Benelux te bestellen voor 799 euro (8GB + 128GB) in de kleuren zwart, blauw, groen, rood en wit. Voor het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 849 euro. Als laatste is er een uitvoering met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte verkrijgbaar voor 929 euro.